Представительство президента Украины в АР Крым сообщило о критической гуманитарной ситуации на полуострове в связи с распространением COVID-19

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым выразило обеспокоенность гуманитарной ситуацией, которая сложилась на территории временно оккупированного Крымского полуострова в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заявлении Представительства, обнародованном в соцсети Facebook, отмечается, что несмотря на политику ограничения распространения информации, которую проводят оккупационные администрации и Российская Федерация, через мониторинг открытых источников, социальных сетей, общение с жителями Крыма и анализ обращений к Представительству стало известно о ряде наиболее сложных вызовов, связанных с пандемией.

Так, по информации Представительства, в Крыму отмечается отсутствие койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказы в госпитализации получают даже тяжелобольные пациенты. Пациентов с COVID-19 перемещают из больниц в санатории, где они остаются без медицинского присмотра.

Отсутствует возможность пройти медицинское обследование или тестирование по собственному желанию. Отсутствует доступ к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов). В аптеках отсутствуют любые препараты первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому. Кроме того, статистика заболеваемости искажается оккупационными администрациями.

У населения отсутствует объективная информация о рисках, связанных с COVID-19, а соблюдение правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мер в общественных местах не контролируется надлежащим образом.

"В связи с этим Представительство президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационных властей РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", - подчеркивают в Представительстве.

В качестве возможной реакции предлагается организация доступа граждан Украины, проживающих на оккупированной территории Крыма, к онлайн-консультациям с семейными врачами, а также приближение аптекарских пунктов с необходимыми медицинскими препаратами к КПВВ и повышенное внимание международных партнеров к нарушению Российской Федерацией своих обязательств по защите гражданского населения. Украинские правоохранительные органы должны, в свою очередь, обеспечить документирование соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта.