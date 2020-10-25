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12:10 25.10.2020

ОПЗЖ ведет параллельный подсчёт голосов, группа нардепов может выехать в любую точку Украины в случае серьезных нарушений на выборах - Шуфрич

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала группу депутатов Верховной Рады, которая готова выехать в любую точку Украины в случае выявления там масштабных нарушений избирательного процесса на проходящих в воскресенье местных выборах, заявил народный депутат фракции Нестор Шуфрич.

"Мы готовы приехать к вам в случае, если будут какие-то грубые нарушения действующего законодательства и будет попытка украсть голос. Сегодня, хочу предупредить всех желающих "поиграться в выборы": нашей командой подготовлена группа народных депутатов Украины, которая готова выехать в любой уголок нашей страны и защищать право наших граждан голосовать и сделать свой выбор", - сказал Шуфрич в воскресенье на брифинге в штабе партии.

Также народный депутат от "ОПЗЖ" огласил, что в партии будут проводить параллельный подсчет голосов для того, чтобы выявлять и противодействовать возможным фальсификациям в ходе обработки результатов выборов.

Теги: #шуфрич #опзж #выборы #местные
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