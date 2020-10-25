В полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного Зеленским

В полицию Волынской области поступило заявление от граждан на незаконность проведения всенародного опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, в Киеве перевернули урну с листочками опроса.

"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет прекращать", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве, комментируя ситуацию с проведением президентского опроса.

"На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".

По его словам, такая жалоба поступила в полицию Волынской области. В Нацполиции агентству уточнили, что в заявлении граждан, поданном в полицию Волынской области, речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он содержит элементы агитации.

Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса, то, как уточнили в Нацполиции, мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.

Одновременно с местными выборами 25 октября проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.