Разумков: Об отставке Кабмина речь не идет, но ротации возможны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает ротации в Кабинете министров Украины, но не отставку всего правительства под руководством Дениса Шмыгаля.

"Я думаю, что об отставке правительства речь не идет. Возможны какие-то ротации в Кабинете министров Украины, о которых говорили раньше, но по состоянию на сегодня персональных заявлений от тех или иных министров в Верховную Раду не поступало, и представлений премьер-министра также не было", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш" в воскресенье.

Отвечая на вопрос, может ли повлечь отставка правительства досрочное прекращение полномочий Верховной Рады IX созыва, если парламент не сможет сформировать новое правительство, спикер сказал: "Если мы говорим с вами о таком сценарии, действительно, согласно Конституции, есть 60 дней на формирование нового правительства, если это правительство уйдет в отставку и его отставка будет принята Верховной Радой. Но еще раз повторюсь, сегодня нет заявления премьер-министра об отставке, а именно это является основанием для досрочного прекращения полномочий".

Он вновь подчеркнул, что сегодня пока что нет оснований и для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, хотя говорить "на 100%, что может произойти через три месяца" нельзя. "Год тому назад, например, мы не знали, что у нас будет Covid", - отметил Разумков.