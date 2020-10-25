События

11:16 25.10.2020

Разумков: Об отставке Кабмина речь не идет, но ротации возможны

1 мин читать

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает ротации в Кабинете министров Украины, но не отставку всего правительства под руководством Дениса Шмыгаля.

"Я думаю, что об отставке правительства речь не идет. Возможны какие-то ротации в Кабинете министров Украины, о которых говорили раньше, но по состоянию на сегодня персональных заявлений от тех или иных министров в Верховную Раду не поступало, и представлений премьер-министра также не было", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш" в воскресенье.

Отвечая на вопрос, может ли повлечь отставка правительства досрочное прекращение полномочий Верховной Рады IX созыва, если парламент не сможет сформировать новое правительство, спикер сказал: "Если мы говорим с вами о таком сценарии, действительно, согласно Конституции, есть 60 дней на формирование нового правительства, если это правительство уйдет в отставку и его отставка будет принята Верховной Радой. Но еще раз повторюсь, сегодня нет заявления премьер-министра об отставке, а именно это является основанием для досрочного прекращения полномочий".

Он вновь подчеркнул, что сегодня пока что нет оснований и для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, хотя говорить "на 100%, что может произойти через три месяца" нельзя. "Год тому назад, например, мы не знали, что у нас будет Covid", - отметил Разумков.

Теги: #отставка #спикер #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:56 25.10.2020
В правительстве не видят возможности введения тотального карантина в Украине- премьер

В правительстве не видят возможности введения тотального карантина в Украине- премьер

09:51 25.10.2020
Рада начнет рассматривать проект госбюджета-2021 в первую неделю ноября - Разумков

Рада начнет рассматривать проект госбюджета-2021 в первую неделю ноября - Разумков

09:46 25.10.2020
Разумков сообщил, что в президентском опросе участия не принимал

Разумков сообщил, что в президентском опросе участия не принимал

09:44 25.10.2020
Местная власть получает больше полномочий и ответственности, чем прежде, отмечает Разумков

Местная власть получает больше полномочий и ответственности, чем прежде, отмечает Разумков

19:53 22.10.2020
Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

18:05 22.10.2020
Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

13:26 22.10.2020
Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

16:57 21.10.2020
Кабмин одобрил привлечение EUR63 млн от ЕБРР на модернизацию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

Кабмин одобрил привлечение EUR63 млн от ЕБРР на модернизацию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

16:57 21.10.2020
Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

16:07 21.10.2020
Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

Четыре участка для голосования на местных выборах ещё не открылись – МВД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

История с бизнесом Байдена-младшего в Украине России не касается – Путин

В результате взрыва ночью у офиса киевской ячейки Нацкорпуса поврежден фасад здания, пострадавших нет

Руководство одного из вузов ГФС указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, открыто дело – прокуратура

В Харьковской области открыто 3 производства по нарушениям в день выборов - полиция

Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

В Киеве на дому голосуют более 7,7 тыс граждан - КГГА

В Бельгии превзойден антирекорд суточного числа госпитализаций первой волны пандемии COVID-19

В Тыврове Винницкой области эвакуировали участок после сообщения о минировании – "Опора"

Полиция задержала 130 жителей Житомирской области, прибывших в Киев для проплаченного голосования – Шкиряк

В Виннице местный житель толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну, его задержали – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА