В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты вечером совершено разбойное нападение, один из нападавших задержан

Разбойное нападение на одного из кандидатов в депутаты городского совета совершено в г.Кролевец Сумской области в субботу вечером по месту его жительства, он госпитализирован с огнестрельным ранением, один из двоих нападавших задержан, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Информация о том, что двое неизвестных ворвались в жилье 48-летнего жителя Кролевца, поступила правоохранителям около 20.00. "Двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей. Только человек открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилье. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", - сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи; они и сообщили правоохранителям о нападении. Полицейские оперативно прибыли на вызов и задержали одного из нападавших, однако его сообщнику удалось скрыться на автомобиле.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника и устанавливают обстоятельства произошедшего. Задержанный находится под стражей, готовится избрание ему меры пресечения. Пострадавшие супруги в настоящее время находятся в больнице.