События

10:47 25.10.2020

В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты вечером совершено разбойное нападение, один из нападавших задержан

1 мин читать

Разбойное нападение на одного из кандидатов в депутаты городского совета совершено в г.Кролевец Сумской области в субботу вечером по месту его жительства, он госпитализирован с огнестрельным ранением, один из двоих нападавших задержан, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Информация о том, что двое неизвестных ворвались в жилье 48-летнего жителя Кролевца, поступила правоохранителям около 20.00. "Двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей. Только человек открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилье. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", - сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи; они и сообщили правоохранителям о нападении. Полицейские оперативно прибыли на вызов и задержали одного из нападавших, однако его сообщнику удалось скрыться на автомобиле.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника и устанавливают обстоятельства произошедшего. Задержанный находится под стражей, готовится избрание ему меры пресечения. Пострадавшие супруги в настоящее время находятся в больнице.

Теги: #кандидат #разбой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 24.10.2020
В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

14:39 24.10.2020
В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

13:16 24.10.2020
В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа"

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа"

15:01 23.10.2020
В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от Радикальной партии

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от Радикальной партии

10:30 23.10.2020
Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

15:10 22.10.2020
Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

12:30 22.10.2020
В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

13:59 21.10.2020
В Измаиле сгорел автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета

В Измаиле сгорел автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета

13:20 21.10.2020
В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

12:55 20.10.2020
В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на пост главы ОТГ

В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на пост главы ОТГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

Четыре участка для голосования на местных выборах ещё не открылись – МВД Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного Зеленским

Разумков: Об отставке Кабмина речь не идет, но ротации возможны

В Одессе сообщили о подозрении четырем гражданам Израиля, причастным к контрабанде 120 кг кокаина из Перу – Офис генпрокурора

В Киеве за сутки 359 заболевших Covid-19, из них 13 медиков, 58 человек госпитализированы – мэр

Зеленский: я остаюсь тем же человеком, за которого голосовали люди

Глава ГСЧС заявил об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах, задействованных на местных выборах

В Житомире начали работу ещё два избирательных участка – полиция

Зеленский считает, что на местных выборах украинцам важно голосовать за тех, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В ВСУ за сутки обнаружили 84 новых случая COVID-19 – командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА