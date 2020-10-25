С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что с ночи, предшествующей дню голосования на местных выборах в Украине, полиция фиксирует факты незаконного массового подвоза людей на автобусах для голосования.

"С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые возят людей по регионам, так называемые "карусели". Такие случаи у нас есть в Днепропетровской области, в Киеве", - рассказал Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве.

"В настоящий момент задержаны два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, тоже люди приезжали "голосовать", - отметил он.

В Одесской области, как рассказал глава Нацполиции, также зафиксирован факт подвоза граждан для голосования.

"Организатор – гражданин РФ, задержан", - сказал Клименко.

Кроме того, по его словам, полиция проверяла информацию о нарушении в Киеве.

"По Святошинскому району мы получили информацию, что 300 человек пытались получить медицинские бумаги, что они не могут прийти на участок для голосования и чтобы комиссия пришла к ним домой", - сказал глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что уж зарегистрировано 383 заявления о нарушениях в день голосования, составлено 2 админпротокола и открыто 6 уголовных производств.