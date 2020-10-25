В Луганской и Николаевской областях открылись все избирательные участки – полиция

Состоянием на 8.00 воскресенья в Луганской и Николаевской областях открылись все избирательные участки, нарушений не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе Нацполиции регионов.

"На Луганщине состоянию на 8.00 все 307 УИК открылись и начали свою работу. Нарушений не зарегистрировано", – говорится в сообщении на странице Нацполиции Луганской области в Фейсбук в воскресенье утром.

На охрану публичной безопасности в усиленном режиме привлечены 667 сотрудников полиции Луганщины. Отмечается, что в резерве находятся мобильные взрывотехнические, кинологические и следственно-оперативные группы.

"В 8:00 все 917 участковых избирательных комиссий на Николаевщине начали свою работу вовремя и отчитались о своем открытии. По состоянию на 8:00 утра каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано", – сказано в сообщении на странице Нацполиции Николаевской области.

Охрану общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контроль оперативной обстановки в области проводят 1,5 тыс. полицейских. Кроме полиции к охране общественного порядка во время избирательного процесса задействованы военнослужащие Национальной гвардии Украины, работники патрульной полиции, ГСЧС, общественные формирования, а также частные охранные фирмы.