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07:29 25.10.2020

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

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Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 24 октября, на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в воскресенье.

В частности, стрелковое оружие противник применил вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, сообщается, что 24 октября военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.

"С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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