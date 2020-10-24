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17:21 24.10.2020

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможной слежки за Арахамией

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По факту возможной слежки за народным депутатом Украины, лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией правоохранители возбудили уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, начало уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

"24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события. По результатам экспертизы будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об обнаружении свертка под колесом автомобиля.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения", - написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #киев #слежка #арахамия
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