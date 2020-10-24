Прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможной слежки за Арахамией
По факту возможной слежки за народным депутатом Украины, лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией правоохранители возбудили уголовное производство.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, начало уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
"24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события. По результатам экспертизы будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об обнаружении свертка под колесом автомобиля.
"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения", - написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.