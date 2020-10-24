События

09:01 24.10.2020

В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

1 мин читать
В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

В Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки – 7 517, 22 октября было 7053 заболевших, 21 октября -6 719 инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 337 410 человек, умерли от COVID-19 6 289 человек, выздоровели – 139 755.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 191 366 человек, что на 4 712 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Хмельницкой (450) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7395подозрений на COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 24.10.2020
В Тернопольской области от отравления газом погибли три человека

В Тернопольской области от отравления газом погибли три человека

08:18 24.10.2020
Главы МИД стран Балтии ушли на самоизоляцию после встречи со словенским коллегой

Главы МИД стран Балтии ушли на самоизоляцию после встречи со словенским коллегой

07:36 24.10.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

06:49 24.10.2020
В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений, связанных с нарушениями

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений, связанных с нарушениями

05:32 24.10.2020
Деятели культуры, науки, медиа и нардепы призывают Кабмин и парламент вернуть финансирование Архива нацпамяти

Деятели культуры, науки, медиа и нардепы призывают Кабмин и парламент вернуть финансирование Архива нацпамяти

04:32 24.10.2020
В деле о сбыте поддельных почтовых марок в "ЛНР" два подозреваемых

В деле о сбыте поддельных почтовых марок в "ЛНР" два подозреваемых

03:32 24.10.2020
Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

02:35 24.10.2020
"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов с закрытых ж/д станций

"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов с закрытых ж/д станций

02:34 24.10.2020
Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

01:42 24.10.2020
На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине "день тишины" перед местными выборами

Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Защита Маркива: обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую нацию

Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде

В Украине "день тишины" перед местными выборами

Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента США

Минфин США ввел санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Лидера "Слуги народа" Корниенко выписали из больницы после Covid-19

Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА