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02:34 24.10.2020

Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

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Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника государственной таможенной службы (ГТС) Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ положительно отметил смену руководства Государственной таможенной службы: вместо уволенного от исполнения обязанностей главы ГТС Андрея Павловского правительство назначило в. и. о. Евгения Ентиса. Ранее он руководил ИТ-отделом проекта государственных закупок ProZorro и стал заместителем руководителя Гостаможслужбы еще под председательством Максима Нефедова", - сказано в сообщении.

Саакашвили отметил, что налаживать прозрачную работу таможни является одним из самых сложных задач, поэтому ответ на коррупцию на таможне не может сводиться только к противостоянию контрабанде и взяткам. По его убеждению, здесь нужен системный подход, в частности, упрощение, повышение прозрачности и цифровизация всех процессов на таможне, а также замена тех людей, которые не хотят работать честно.

По его словам, в экспериментальном режиме уже запускается тестирование таможенников, чтобы оценить их профессиональные и общие знания.

Теги: #гостаможня #украина #глава #назначение
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