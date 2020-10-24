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01:42 24.10.2020

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

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На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

Во Львовской области в результате столкновения автомобилей погибли три человека, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 октября, в 19.35, на автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что 32-летний львовянин водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Рено Сценик", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли три человека - 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Личные данные погибших уточняются. Водителя "Рено" с травмами доставили в больницу.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #украина #дтп_жертвы #львовская_область
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