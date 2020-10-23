События

20:48 23.10.2020

Брифинг об опросе Зеленского начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

1 мин читать
Брифинг об опросе Зеленского начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

Координатор всеукраинского опроса "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в воскресенье, 25 октября, проведет брифинг о ходе опроса в Киеве.

Также Гагарин предоставит детальную информацию о работе интервьюеров и организационных моментах опроса. Кроме того, в помещении будет происходить подсчет результатов опроса "5 вопросов от Президента", проведенного на избирательных участках Киева.

Брифинг начнется в 21:00 по адресу г. Киев, ул. Владимирская, 49А, пространство для мероприятий Inveria.

Заявки на аккредитацию СМИ принимаются до 10:00 25 октября (воскресенье) по ссылке: http://surl.li/gkuy

Теги: #президент #опрос #брифинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 23.10.2020
ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

14:07 23.10.2020
Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

22:31 22.10.2020
Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

21:16 22.10.2020
Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

17:45 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

16:03 22.10.2020
Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

14:05 22.10.2020
Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

12:46 22.10.2020
У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

14:51 21.10.2020
Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

14:08 21.10.2020
Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидера "Слуги народа" Корниенко выписали из больницы после Covid-19

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

Суд арестовал онлайн-мошенников, присваивавших деньги кредитных учреждений – полиция

Гендиректор ВОЗ прогнозирует трудные ближайшие месяцы из-за COVID-19

В Киевской области главе избирательной комиссии сообщили о подозрении в подделке избирательных документов

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

В Белом доме решили не отказываться от празднования Хэллоуина, несмотря на коронавирус

В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА