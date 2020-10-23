Брифинг об опросе Зеленского начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

Координатор всеукраинского опроса "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в воскресенье, 25 октября, проведет брифинг о ходе опроса в Киеве.

Также Гагарин предоставит детальную информацию о работе интервьюеров и организационных моментах опроса. Кроме того, в помещении будет происходить подсчет результатов опроса "5 вопросов от Президента", проведенного на избирательных участках Киева.

Брифинг начнется в 21:00 по адресу г. Киев, ул. Владимирская, 49А, пространство для мероприятий Inveria.

Заявки на аккредитацию СМИ принимаются до 10:00 25 октября (воскресенье) по ссылке: http://surl.li/gkuy