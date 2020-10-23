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20:33 23.10.2020

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

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Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

Генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26ш под Чугуевом, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства в пятницу.

В информации также отмечается, что комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжают свою работу.

Ранее в пятницу Уруский заявил, что правительственная комиссия будет работать до 25 октября и представит свои выводы на заседании Кабинета министров 28 сентября.

"Комиссия установила причины. Могу только подтвердить, что на технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор, плюс системные и серьезные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности полетов, разработки соответствующих документов, регламентирующих осуществление учебных полетов", - сказал Уруский на брифинге в пятницу.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев–Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #отстранение #ректор #хнувс #авиакатастрофа
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