Тест на COVID-19 нужно сдавать на 7-8 день после контакта с больным – мнение

Тест на COVID-19 методом ПЦР следует сдавать на седьмой-восьмой день после контакта с больным во избежание ложноотрицательного результата, считает руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, лица, являющиеся носителями коронавирусной инфекции, но с отрицательным тестом, не вносятся в статистику Минздрава.

"Не вносятся люди, которые являются носителями и у которых тест отрицательный. Одна из причин, почему это может быть, это когда человек сдал тест, и он ложноотрицательный, а на самом деле человек болен. Если человек прямо сегодня проконтактировал с больным на COVID-19 и тут же сдал ПЦР-тест, который покажет, что ничего нет. Но это не значит, что человек не заболел - он сдал тест рано", – сказал Ганиченко в ходе презентации модели распространения COVID-19 в Украине в четверг.

С 17 сентября в Украине изменился подход к тестированию от Минздрава: рекомендуется сдавать тест на седьмой-восьмой день после контакта с заболевшим для предотвращения такой ситуации, сообщил он.