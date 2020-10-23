Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день выборов и во время подсчета голосов

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день местных выборов 25 октября и во время подсчета голосов.

"Стражей я призываю обеспечить законность и правопорядок в день выборов и во время подсчета голосов. Выборы должны состояться демократично и прозрачно! Без нарушений и фальсификаций! Это очень важно! Потому что много грязи, манипуляций и провокаций было во время избирательной кампании", - отметил Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

По его словам, город также продолжает делать все возможное, чтобы жители столицы смогли безопасно и законно проголосовать на местных выборах.

Он напомнил, что все участки обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами и средствами защиты. Также был создан резерв защитных костюмов для членов участковых избирательных комиссий, которые будут выезжать к тем, кто голосует дома.

Всего общественный порядок в Киеве во время выборов будут охранять около 8 тыс. полицейских, из них 4,5 тыс. - непосредственно на избирательных участках. Также для патрулирования в парках, скверах и на вокзалах полицейским будет помогать Муниципальная охрана.

"Кроме того, в случае сообщений о замене участков 25 октября в столице будут дежурить 12 групп взрывотехников. А также -100 бригад скорой помощи ", - подчеркнул Кличко.