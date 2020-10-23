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11:48 23.10.2020

В ВСУ за сутки у 143 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки у 143 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 143 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 23 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 1 262 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 3550 человек, летальных случаев – 14. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 381 человек", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что из 143 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 29 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 114 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 22 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 7 517 новых случаев, выздоровели 2 680 человек, умер 121 пациент, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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