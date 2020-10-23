На Ровенщине близ госграницы нашли схрон с РПГ, пластидом, гранатами и патронами

Пограничники Житомирского отряда в ходе проведения совместных действий по реализации информации СБУ обнаружили замаскированное место хранения боеприпасов и взрывоопасных веществ в Ровенской области.

"Во время осмотра места происшествия, в пограничной полосе близ поселка Старое Село Ровенской области, следователи Нацполиции изъяли значительное количество патронов калибра 7,62мм и 5,45мм, четыре ручных противотанковых гранатомета, двенадцать гранат Ф-1, самодельное взрывное устройство, тротиловую шашку и два килограмма пластида", - сообщает в пятницу утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данному факту проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к незаконной деятельности. Боеприпасы и взрывчатка установленным порядком изъяты и направлены на экспертизу.