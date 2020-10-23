События

05:22 23.10.2020

Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

1 мин читать
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, полученных от России.

"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил Трамп в ходе дебатов с Байденом, которые транслирует телеканал NBC.

Он в очередной раз отметил, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к России.

В свою очередь Байден заявил: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".

Теги: #сша #россия #байден #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:58 23.10.2020
Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

06:26 23.10.2020
Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ы течение несколько недель

Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ы течение несколько недель

06:25 23.10.2020
Байден обвиняет Трампа в дружеских отношениях с "разбойниками" на мировой арене

Байден обвиняет Трампа в дружеских отношениях с "разбойниками" на мировой арене

04:17 23.10.2020
Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

00:14 23.10.2020
Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

22:31 22.10.2020
Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

19:38 22.10.2020
Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

19:03 22.10.2020
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

18:59 22.10.2020
ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

15:53 22.10.2020
Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

СБУ разоблачила причинение миллионных убытов государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

На юге Испании ужесточают масочный режим

ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА