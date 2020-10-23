Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, полученных от России.

"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил Трамп в ходе дебатов с Байденом, которые транслирует телеканал NBC.

Он в очередной раз отметил, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к России.

В свою очередь Байден заявил: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".