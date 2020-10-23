СБУ разоблачила причинение миллионных убытов государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, организованный топменеджментом международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топменеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн. грн. государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более 6000000 гривен", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в четверг.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

"Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок - подытожили в СБУ.