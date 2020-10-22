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21:16 22.10.2020

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

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Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что строительство таких сооружений, как новый Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, что "Украина строится".

"Я думаю, что это большая победа для Мариуполя, для всей Украины, для Донбасса в целом. Потому что он для нас, для каждого из вас – единый. И это большая победа также для временно оккупированных территорий Донбасса. Я думаю, что это очень важно, чтобы они видели, что именно здесь есть жизнь, здесь строится Украина. Я уверен, что они нас видят, и знают, где именно Украина. И их мы всегда будем ждать, и обязательно всех вернём", - сказал он, выступая в четверг на церемонии открытия нового Ледового дворца в Мариуполе.

 Зеленский отметил, что это прекрасный пример того, когда государственная власть, местная власть, частные инвесторы объединяются и что-то делают, причем очень хорошо.

Теги: #президент #строительство #украина #донбасс
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