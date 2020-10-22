Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

В Киеве правоохранители разоблачили схему организации подкупа избирателей, за голосование за определенного кандидата в депутаты гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1 000 грн: 500 грн - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата", - говорится в сообщении.

Так, в четверг правоохранители разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. У злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследуется уголовное производство по ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

За правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.