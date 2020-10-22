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14:20 22.10.2020

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

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В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

Почти 8 тыс правоохранителей будут задействованы для обеспечения правопорядка в день местных выборов 25 октября в Киеве, более 10 групп взрывотехников будут созданы в разных районах Киева для реагирования на возможные сообщения о минированиях, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Как рассказал Крищенко в четверг на брифинге в Киеве, 1105 избирательных участков в Киеве будут взяты под охрану после того, как туда завезут бюллетени. По его словам, около 4,5 тыс полицейских будут задействованы непосредственно задействованы для обеспечения правопорядка на участках, и в целом почти 8 тыс правоохранителей будут привлечены к охране правопорядка в городе.

Также, по словам Крищенко, помощь правоохранителям окажут еще 150 членов общественного объединения "Муниципальная охрана", но они не будут находиться на участках. "Будут созданы 12 групп взрывотехников в разных районах, будем реагировать на фейковые сообщения о минированиях, чтобы не прерывать избирательный процесс", - сказал начальник главка.

В целом, как отметил Крищенко, столичная полиция готова к выполнению возложенных на нее обязанностей во время выборов.

Также он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день составлено 230 админпротоколов по нарушениям, связанным с избирательным законодательством, открыто 60 уголовных производств, большая часть из которых по хулиганским действиям и нападениям на рекламные площадки.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заверил, что МВД и полиция в частности дистанцированы от политического процесса и будут "бескомпромиссно реагировать на все правонарушения, вне зависимости от политических симпатий".

Теги: #крищенко #полиция #выборы
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