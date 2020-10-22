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14:17 22.10.2020

Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

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Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

Распространение коронавируса COVID-19 в ряде районов Испании является неконтролируемым, заявил в четверг испанский министр здравоохранения Сальвадор Илья.

"Мы находимся посредине второй волны (коронавируса - ИФ), это больше не угроза, это реальность. В некоторых частях нашей страны эпидемия более не поддается контролю, так что нам нужны более радикальные меры", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Согласно его оценкам, распространение COVID-19 в районе Мадрида замедлилось, но темпы до сих пор остаются высокими. В связи с этим, добавил он, правительство Испании работает с местными властями для выработки дальнейших шагов, о которых будет объявлено в пятницу: тогда должен истечь срок действия на территории автономного сообщества Мадрид режима чрезвычайного положения.

Накануне стало известно, что Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой зарегистрировали более 1 млн заражений коронавирусом за время пандемии в мире.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили 1 млн 46 тыс. 641 случай заражения коронавируса. 34 тыс. 366 инфицированных скончались.

Теги: #испания #коронавирус
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