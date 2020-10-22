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09:24 22.10.2020

Глава Нацполиции: нынешние местные выборы в Украине в целом проблемные, "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ

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Глава Нацполиции: нынешние местные выборы в Украине в целом проблемные, "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ

Нынешняя избирательная кампания в Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений, полиция готова обеспечить правопорядок на местных выборах, оставаясь вне политики, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая "грязная игра" идет в больших городах и объединенных территориальных громадах (ОТГ) – там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты», - сказал Клименко в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы Нацполиции, полицейские уже зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений по правонарушениям, связанным с избирательным процессом. "Составлено почти 1,5 тысяч административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств", - отметил Клименко.

Он добавил, что для нынешней избирательной кампании наиболее типичными нарушениями являются является подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, массовая смена места жительства.

Глава Нацполиции заверил, что полицейские будет работать только в рамках своих полномочий. "Никакого вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов. Только обеспечение охраны публичной безопасности и сохранности избирательной документации", - сказал он.

Клименко также сообщил, что более 1500 территориальных избирательных комиссий (ТИК) уже взяты под охрану полиции. "На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции", - подчеркнул он.

По словам главы Нацполиции, будут созданы специальные группы взрывотехников и кинологов, поскольку не исключены сообщения о минировании участков в день голосования 25 октября.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #нацполиция #клименко #выборы
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