Глава Нацполиции: самая "грязная игра" на местных выборах идет в больших городах

Эксклюзивное блиц-интервью главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко накануне выборов

Какое количество правоохранителей будет задействовано в обеспечении правопорядка на местных выборах? Готова ли полиция в полной мере к выполнению поставленных задач?

На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции. Кстати, более 1500 ТИК мы уже взяли под охрану. Но, кроме охраны избирательных участков, полицейские также будут патрулировать улицы, продолжать бороться с преступностью. Отдельно созданы специальные группы взрывотехников и кинологов, ведь не исключаем, что будут сообщения о минировании участков.

Это будут напряженные дни, но мы готовы. Помогать нам будут наши коллеги из Нацгвардии, ГСЧС, погранслужбы. Уверен, что справимся.

Можно ли говорить, что полицейские не будут вмешиваться в избирательный процесс и останутся вне политики?

Не просто говорить – я уверяю вас в том, что полиция вне политики. Ни о каком вмешательстве в избирательный процесс и речи быть не может. Полиция – на стороне закона. И точка.

Есть ли оперативная информация о возможных провокациях, какие меры предпринимаются для недопущения инцидентов?

Мы каждый день получаем огромное количество информации, тщательно проверяем ее. Конечно, я не буду раскрывать всю подноготную нашей работы. Но заверяю, что полиция будет оперативно пресекать возможные провокации.

Какие регионы/города могут быть "проблемными"?

Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра идет в больших городах и ОТГ – там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты.

Как будет обеспечиваться правопорядок на избирательных участках (с учётом карантинных мер) и сопровождение бюллетеней?

Исключительно так, как это предусмотрено действующим законодательством. Никакого вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов. Только обеспечение охраны публичной безопасности и сохранности избирательной документации.

С учетом карантинных ограничений полицейские также будут контролировать соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий – все обязательно должны быть в правильно одетых масках или респираторах. Такие наши реалии.

Каждый полицейский прошел курс обучения, который разработали специалисты Гражданской сети "ОПОРА". Сотрудники полиции перед заступлением на дежурства получают четкие инструкции.

Какое количество избирательных правонарушений зафиксировано на данный момент, сколько уголовных дел расследуется? Какие нарушения можно назвать типичными для нынешней избирательной кампании?

По состоянию на сегодня полицейские уже зафиксировали более 6,5 тысяч заявлений, связанных с избирательным процессом. Составлено более 1500 административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств.

Исходя из правовых квалификаций, могу сказать, что типичными нарушениями этой избирательной компании являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, та же массовая смена места жительства граждан.