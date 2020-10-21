Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде снять запрет на открытие производств по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявлениям кредиторов, введенный на период карантина и 90 дней после его отмены.

Соответствующий законопроект №4220 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении урегулирования отдельных процедур банкротства на период мер по предотвращению распространения коронавирусной болезни зарегистрирован в Верховной Раде 15 октября и обнародован в среду.

Кроме того, предлагается отменить норму о том, что комитет кредиторов и обеспеченный кредитор в период карантина могут приостановить проведение аукционов по продаже имущества должника.

"Учитывая, что меры по предотвращению распространению острого респираторного заболевания COVID-19 продлеваются, существует необходимость в дополнительных компенсаторных механизмах для обеспечения производств в делах о банкротстве", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, изменения нормируют порядок проведения собрания (комитета) кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедура подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов, оформление результатов собрания (комитета).

Также законопроект, в частности, уточняет вопрос ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства, из-за требований карантина, определяет основания продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

Предлагается также освободить Кабинет министров от обязанности включить информацию о выполнении этого закона в отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства за 2020 год.

Как сообщалось, 18 июня текущего года с целью предотвращения волны банкротств вследствие затяжных карантинных мероприятий, Верховна Рада приняла законопроект №3322 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, которым, в частности, на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены был установлен запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

Авторами законопроекта выступили Сергей Тарута (партия "Батькивщина"), Дмитрий Наталуха, Алексей Мовчан (оба – фракция "Слуга народа") и Ярослав Рущишин (фракция "Голос").

Президент подписал закон 13 октября.

Карантин в Украине в связи с распространением коронавируса был введен 12 марта, и в настоящее время продлен до конца 2020 года.