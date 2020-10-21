События

18:27 21.10.2020

Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

2 мин читать
Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде снять запрет на открытие производств по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявлениям кредиторов, введенный на период карантина и 90 дней после его отмены.

Соответствующий законопроект №4220 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении урегулирования отдельных процедур банкротства на период мер по предотвращению распространения коронавирусной болезни зарегистрирован в Верховной Раде 15 октября и обнародован в среду.

Кроме того, предлагается отменить норму о том, что комитет кредиторов и обеспеченный кредитор в период карантина могут приостановить проведение аукционов по продаже имущества должника.

"Учитывая, что меры по предотвращению распространению острого респираторного заболевания COVID-19 продлеваются, существует необходимость в дополнительных компенсаторных механизмах для обеспечения производств в делах о банкротстве", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, изменения нормируют порядок проведения собрания (комитета) кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедура подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов, оформление результатов собрания (комитета).

Также законопроект, в частности, уточняет вопрос ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства, из-за требований карантина, определяет основания продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

Предлагается также освободить Кабинет министров от обязанности включить информацию о выполнении этого закона в отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства за 2020 год.

Как сообщалось, 18 июня текущего года с целью предотвращения волны банкротств вследствие затяжных карантинных мероприятий, Верховна Рада приняла законопроект №3322 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, которым, в частности, на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены был установлен запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

Авторами законопроекта выступили Сергей Тарута (партия "Батькивщина"), Дмитрий Наталуха, Алексей Мовчан (оба – фракция "Слуга народа") и Ярослав Рущишин (фракция "Голос").

Президент подписал закон 13 октября.

Карантин в Украине в связи с распространением коронавируса был введен 12 марта, и в настоящее время продлен до конца 2020 года.

Теги: #верховная_рада #зеленский #банкротство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 21.10.2020
Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

17:19 21.10.2020
Нардеп из "Евросолидарности" обратилась к правоохранителям по финансированию "Слугой народа" опроса 25 октября

Нардеп из "Евросолидарности" обратилась к правоохранителям по финансированию "Слугой народа" опроса 25 октября

16:47 21.10.2020
Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

14:08 21.10.2020
Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

14:07 21.10.2020
Зеленский подписал закон "О разведке"

Зеленский подписал закон "О разведке"

14:07 21.10.2020
Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией

09:48 21.10.2020
Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

17:35 20.10.2020
В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах – политолог

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах – политолог

17:31 20.10.2020
В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

17:04 20.10.2020
Зеленскому показали результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19

Зеленскому показали результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Postponing second round of local elections would leave cities in limbo – CVU

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА