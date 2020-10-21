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19:00 21.10.2020

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

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На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что, согласно уточненным спискам, на местных выборах 25 октября имеют право волеизъявления 28 млн 622 тыс. избирателей.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, такие данные озвучила член Центризбиркома Ирина Ефремова в среду на селекторном совещании в МВД.

"Какой же будет явка, станет известно лишь в день выборов", - заметила она.

По словам Ефремовой, в день голосования необходимо быть готовыми к любым "сюрпризам", так как нарушения избирательного законодательства могут произойти со стороны и избирателей, и "недобросовестных членов" избирательных комиссий, которые "гипотетически, но могут попытаться своими действиями или бездействием внести деструктив в работу УИК". В связи с этим она напомнила, что если член комиссии уходит с участка без уважительной причины, это потенциально может привести к отсутствию кворума на заседании этой комиссии.

Ефремова разъяснила, что у Центризбиркома есть возможность до субботы осуществить замену по представлению субъектов избирательного процесса (партии).

Член ЦИК также акцентировала внимание на том, что особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы не сорвали подсчет голосов: "Иногда этот процесс затягивается на 3, 4, а то и 5 дней. Человек иногда ссылается на чрезмерную усталость и позволяет себе недопустимое - оставляет участок и идет отдыхать. Поэтому я вынуждена еще раз подчеркнуть, что ни один член комиссии не может позволить себе нарушать закон", - подчеркнула она.

В ЦИК напомнили, что между комиссией и правоохранительными органами налажено тесное сотрудничество для предотвращения нарушений избирательного законодательства (превентивные меры), оперативного реагирования на выявленные нарушения, недопущение нарушений избирательных прав граждан, обеспечение соблюдения принципов и основ избирательного процесса.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, для того, чтобы выборы были честными, недостаточно только их надлежащей организации со стороны избиркомов. Важно также оперативное и эффективное реагирование на выявленные нарушения избирательного законодательства, что входит в сферу компетенции правоохранительных органов, в первую очередь - Национальной полиции Украины.

Теги: #цик #списки #выборы
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