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13:50 21.10.2020

Состояние здоровья украинских политзаключенных Гафарова и Омерова ухудшается, но в местах несвободы игнорируют обращения о предоставлении медпомощи - Денисова

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Состояние здоровья украинских политзаключенных Гафарова и Омерова ухудшается, но в местах несвободы игнорируют обращения о предоставлении медпомощи - Денисова

Состояние здоровья незаконно заключенных в РФ крымских татар Джемиля Гафарова и Энвера Омерова ухудшается, однако руководство мест несвободы, где их удерживают, игнорируют любые обращения о предоставлении медицинской помощи, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По словам родных, Джемиль Гафаров, инвалид II группы, жалуется на резкое обострение хронических болезней. Его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Энвера Омерова беспокоят сильные боли опорно-двигательного аппарата, которые не дают свободно ходить. Кроме того, наших граждан удерживают в перезаполненных камерах, в частности Джемиль Гафаров помещен в камеру еще с 10 лицами, однако там в наличии только 6 коек", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в среду.

Также она отметила, что в камерных помещениях антисанитария, большое количество тараканов и клопов, но администрация мест несвободы не проводит санитарную обработку.

Так, указанные факты свидетельствуют о нарушении ст.9, 10, 22 минимальных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и ст.3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Обращаюсь с требованием к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой безотлагательно обеспечить реализацию прав граждан Украины и обеспечить предоставление необходимой квалифицированной медицинской помощи, а также привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными", - написала Денисова.

Кроме того, омбудсмен просит ответной реакции международных партнеров и правозащитных организаций на нарушение прав незаконно заключенных Российской Федерацией.

Теги: #политзаключенные #денисова
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