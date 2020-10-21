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11:21 21.10.2020

В результате "пьяного" ДТП в Харьковской области погибли два человека - полиция

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В результате "пьяного" ДТП в Харьковской области погибли два человека - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 493 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, в результате которой погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла около 7:00 в среду, 21 октября.

"Предварительно установлено, что на автотрассе произошло лобовое столкновение автомобилей ЗАЗ и Toyota. В результате ДТП на месте ДТП погибли 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки ЗАЗ", - говорится в сообщении.

По информации полиции, водитель и пассажир автомобиля "Toyota" (21 и 19 лет) не пострадали. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #дтп #полиция #харьковская_область
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