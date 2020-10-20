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18:30 20.10.2020

Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

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Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

Экс-акционер ныне государственного ПриватБанка (Киев) Геннадий Боголюбов 15 октября подал три иска в Хозяйственный суд Киева против банка, свидетельствуют данные, размещенные на портале судебной власти.

Согласно им, ответчиками по делу №910/15737/20 по иску Боголюбова, предметом которого является признание недействительным договора, выступают Кабинет министров, ПриватБанк, Укргазбанк, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Судьей назначена Татьяна Ващенко.

Дело №910/15738/20 по иску к Кабмину и ПриватБанку об определении размера уставного капитала и размера доли акций было распределено на судью Евгения Павленко.

Третье дело №910/15734/20 по иску к Кабмину, ПриватБанку, ООО "Солид Днепр" и Укрэксимбанку об истребовании имущества из чужого незаконного владения будет рассматривать судья Ярослав Маринченко, свидетельствуют размещенные данные.

Кроме того, 15 октября Боголюбов подал иск к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Кабмину о признании права собственности (дело №910/15739/20), судьей по которому была определена Елена Чинчин.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Теги: #боголюбов #приватбанк #суд
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