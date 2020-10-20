В Киеве открылась выставка "Слом на Востоке. Жизнь меняется"

В Киевском парке имени Тараса Шевченко открылась выставка "Слом на Востоке. Жизнь меняется", организованная посольством Германии в Украине.

"Идея - показать, что единство - это не событие, это продолжительный процесс, что надо очень много времени, чтобы преодолеть границу, воссоединить людей, чтобы выиграть их мысли, их сердца. И в этих фотографиях показано, как люди каждый день страдали, как это было сложно для них, потому что они потеряли работу, должны были привыкать к новым обстоятельствам. И мы хотим через это показать и украинцам, что воссоединить страну, это тоже не будет один момент в истории Украины, это будет процесс", - сказала посол Германии Анка Фельдгузен на открытии выставки во вторник.

В экспозиции представлены фотографии о немецком единстве.

Выставка будет проходить до 19 ноября.