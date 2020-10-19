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18:49 19.10.2020

На работах по предотвращению затопления шахты "Золотое" расхитили более 14 млн грн

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На работах по предотвращению затопления шахты "Золотое" расхитили более 14 млн грн

Исполняющий обязанности генерального директора ГП "Первомайскуголь" и директор обособленного подразделения этой шахты ОП "Шахта "Золотое" разоблачены на растрате более 14 млн гривен, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт в Луганской области.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), также разоблачены два директора коммерческих компаний, также участвовавшие в противоправной схеме.

В Национальном анкикоррупционном бюро (НАБУ) рассказали, что в 2017 году сложилась критическая ситуация с затоплением шахт "Первомайская" и "Голубовская", расположенных на временно оккупированной территории Луганской области: после начала антитеррористической операции в течение 2015-16 гг там не откачивали воду, в результате чего увеличился уровень воды на шахте "Золотое" в г.Золотое Попаснянского района. Возник риск разрушения зданий, оползней, оседания земной поверхности, загрязнения питьевых водозаборов рудничными водами и потери полезных ископаемых.

Для предотвращения техногенной катастрофы Кабинет министров в 2018 году профинансировал соответствующие работа, распорядителем средств определили ГП "Первомайскуголь". Закупки проводили с переговорной процедурой и госпредприятие выбрало генерального подрядчика без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая после получения контракта заключила договор с другой компанией на условиях субподряда. А та обратилась к шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", чтобы ее сотрудники выполнили нужные работы.

Следствие установило, что руководители госпредприятия, его подразделения и руководители частных структур действовали в сговоре. В результате из выделенных Кабмином 33 млн грн, фактически перечисленных ГП "Первомайскуголь" своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно было переплачено более 14 млн грн, которые осели на счетах частных компаний.

Хищение еще почти 3,5 млн грн удалось предотвратить, отмечают в НАБУ.

"Cобраны доказательства того, что цены на отдельные материалы завысили почти вдвое, а часть работ, которые были оплачены из средств государственного бюджета, выполнены не были", - говорится в сообщении.

По данным САП, действия директоров государственных шахт и частных структур квалифицированы по ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к указанному преступлению.

Теги: #первомайскуголь #сап #шахта #коррупция #луганская_область #хищение
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