КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

Конституционный суд Украины грубо нарушил право Верховной Рады и президента Украины на участие в конституционном производстве решением о недопуске представителей парламента и главы государства на заседание по рассмотрению вопроса об изменении формы рассмотрения дела о конституционности отдельных положений антикорупционного законодательства Украины.

"Конституционный суд Украины не допустил на заседание Большой палаты, на котором рассматривался вопрос об изменении с устной на письменную формы производства по делу о конституционности антикоррупционной платформы, представителей Верховной Рады и президента в Конституционном суде, чем грубо нарушил право на участие в конституционном производстве Верховной Рады и президента Украины", - заявил в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" представитель президента в КС Федор Вениславский.

Как сообщалось, 19 октября КС должен рассмотреть вопрос об изменении формы рассмотрения дела о конституционности отдельных положений законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".