В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ - полиция

В г.Дрогобыче полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля кандидата на пост главы объединённой территориальной громады (ОТГ), сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 19 октября, на оперативную линию "102" поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.