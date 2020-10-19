События

13:23 19.10.2020

В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

1 мин читать
В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

Житель Каменско-Днепровского района Запорожской области украл из помещения избирательной комиссии урну для голосования. Полиции он пояснил свой поступок намерением приспособить урну для выращивания улиток.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, 18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделение поступило сообщение от главы избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

На месте следственно-оперативная установила, что кражу совершили в течение минувших суток. Всего на избирательном участке было 5 пустых урн для голосования, одну из них украли.

Утром 19 октября правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 17-летний местный житель. Он признался в содеянном и объяснил, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако такие действия имеют признаки уголовного преступления.

Следователь открыл по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #запорожская_область #урна #кража
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 19.10.2020
В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

17:47 10.10.2020
Во Львовской области задержан мужчина, укравший прицеп с агитационным баннером

Во Львовской области задержан мужчина, укравший прицеп с агитационным баннером

17:47 30.09.2020
"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

15:07 28.09.2020
Залог для человека, укравшего имущество, должен быть не меньше стоимости имущества, предлагают в Нацполиции

Залог для человека, укравшего имущество, должен быть не меньше стоимости имущества, предлагают в Нацполиции

13:03 25.09.2020
В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

В Новомосковске Днепропетровской области четверо злоумышленников подорвали банкомат и украли почти 1 млн грн - полиция

13:42 22.09.2020
Полиция задержала харьковчанина, "специализровавшегося" на кражах из храмов

Полиция задержала харьковчанина, "специализровавшегося" на кражах из храмов

23:18 20.09.2020
Днем во время акции "Прайд-2020" в Запорожье полиция задержала вооруженного мужчину

Днем во время акции "Прайд-2020" в Запорожье полиция задержала вооруженного мужчину

15:34 05.09.2020
В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

21:48 01.09.2020
В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

19:01 27.08.2020
В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса

В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ - полиция

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

В Киеве к отоплению уже подключили объекты социнфраструктуры и почти в половину жилых домов – Кличко

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

Ереван сообщил об ожесточенных боях на южном направлении в Карабахе

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА