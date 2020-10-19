Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные кровати в больницах, и оборудует отделение, и выделяет средства из резервного фонда столицы, - делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян", - подчеркнул Кличко в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что ответы на обращения городских властей по приему больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.

Зато на днях Киев получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.

"Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге – 29,6млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем, правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября, успеть - нереально", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что такое поручение от Кабмина получили все регионы. И, учитывая то, что средства до сих пор не поступили, то "помощью" государства назвать это сложно.

Вместе с тем, Киев постоянно самостоятельно работает над организацией отлаженной системы кислородного снабжения, а также обеспечением кислородными концентраторами опорных больниц. Ведь это является одним из условий для приема больных коронавирусом. С начала года на эти цели город из бюджета выделил почти 14млн грн.

"Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделение для лечения больных COVID-19. Это - Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №12 и 18", - сказал Кличко.

Он сообщил, что в стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1 761 больных коронавирусом. Из них 29 детей, 367 пациентов - в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 560 больных.