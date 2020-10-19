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11:18 19.10.2020

Uber запустил сервис совместных поездок Pool Chance в Киеве

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Uber запустил сервис совместных поездок Pool Chance в Киеве

Сервис по заказу такси Uber запустил в Киеве услугу Pool Chance, предоставляющую возможность разделить поездку в одном автомобиле с другим пассажиром.

"Pool Chance — это опция в приложении Uber, которая позволяет разделить поездку с другим пассажиром, следуя в одном направлении. Разделить поездку в одном автомобиле могут не более двух человек, при этом стоимость поездки для каждого из них будет дешевле, чем в Uber X", - отмечается в сообщении сервиса в понедельник.

Киев станет одним из первых городов в мире, где будет доступна эта новая пилотная услуга.

В компании также подчеркнули, что все водители и пассажиры должны надевать защитные маски, используя услугу Pool Chance или другие сервисы Uber.

"Если во время поездки не будет найден еще один пассажир, стоимость поездки составит обычную цену UberX, которая была указана в приложении в начале поездки. Процент и точная сумма кешбэка являются динамическими и будут добавлены в кошельки пассажиров в виде UberCash", - отмечается в описании новой услуги.

По словам главы по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгия Соколянского, Киев уже не раз был в числе первых городов, где компания запускала новые услуги, такие как Uber Green или Uber Shuttle.

"Инвестируя в такие услуги, как Pool Chance, мы хотим предложить людям новые варианты передвижения по городу, чтобы оставить личный автомобиль дома, уменьшить количество машин на дороге и разгрузить движение на популярных маршрутах", - подчеркнул Соколянский.

По его словам, предлагая эту услугу, компания Uber хочет помочь Киеву стать более экологичным городом и максимально способствовать развитию городской мобильности.

Теги: #киев #uber
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