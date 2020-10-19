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09:10 19.10.2020

Число инфицированных Covid-19 в Украине превысило 300 тыс. человек, за минувшие сутки заболели 4766 - СНБО

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Число инфицированных Covid-19 в Украине превысило 300 тыс. человек, за минувшие сутки заболели 4766 - СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 18 октября, в Украине было зафиксировано 5 231 случай заражения, 17 октября, были рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 - 6 410, 16 октября было 5992 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 303 638 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 673 человека, выздоровели – 126 489.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 171 476 человек, что на 3 588 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350) и Житомирской (308) областях.

Теги: #снбо #коронавирус
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