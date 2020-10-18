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09:28 18.10.2020

В Украине за сутки зафиксировано 5 231 заболевших COVID-19, 1 264 человека выздоровели, 90 больных умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 5 231 заболевших COVID-19, 1 264 человека выздоровели, 90 больных умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 18 октября, зафиксировано 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 264 пациент, умерли 90 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 17 октября, был абсолютный рекорд 6 410 новых случаев заболевания COVID-19, 16 октября было 5992 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 298 872 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 517 человека, выздоровели – 124 113.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 169 242 человек, что на 5 231 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (589), Киеве (453) и Львовской области (305).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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