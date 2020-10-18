Злоумышленник похитил с карты женщины 140 тыс. грн, которые она собирала на лечение дочери

Киберполиция разоблачила мужчину, который обманным путем похитил 140 тыс. грн. с карты женщины, собиравшей на лечение дочери. В результате ребенок умер, а в полиции решают вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, сообщила пресс-служба полиции Кировоградской области.

"Киберполиции разоблачила злоумышленника в присвоении почти 140 000 гривен, собранных на лечение ребенка... Со счета женщины он перевел все деньги, собранные на лечение дочери. Из-за недостатка денег, больная умерла ", - говорится в сообщении.

Установлено, что 32-летний мужчина завладел деньгами с банковской карты гражданки, которая собирала деньги на лечение дочери.

Злоумышленник позвонил потерпевшему, представился помощником чиновника, руководителя благотворительной организаций и предложил помощь. Фигурант попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы он мог убедиться, что семья действительно нуждается в помощи. Он заблокировал номер потерпевшей, с последующим перевыпуском сим-карты.

"Таким образом, он получил доступ и к ее интернет-банкингу, а дальше перевел на свою карточку деньги, собранные на лечение... По предварительным подсчетам, убытки достигают почти 140 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения избрании меры пресечения фигуранту.