События

00:38 18.10.2020

Во Львовской области изъяли крупные партии контрафактного алкоголя и табачных изделий

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7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя и почти 176 тысяч пачек табачных изделий обнаружили и изъяли сотрудники полиции и Госпогранслужбы во время обысков во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, речь идет о преступной схеме торговли поддельными подакцизными товарами.

"Используя марки акцизного сбора с признаками фальсификации, злоумышленники продавали промышленные партии контрафактной ликеро-водочной и табачной продукции через предприятия торговли – магазины, оптовые магазины, а также переправляя их через границу", - сказано в сообщении.

Следователи Яворовского отдела Нацполиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам части 1 стати 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта товаров, сбыт фальшивых денег, государственных ценных бумаг, марок акцизного сбора).

Теги: #украина #контрафакт #изъятие #львовская_область
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