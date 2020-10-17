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11:00 17.10.2020

Азербайджанские войска освободили в Карабахе город Физули и еще 7 населенных пунктов

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Азербайджанские войска освободили в Карабахе город Физули и еще 7 населенных пунктов

 Азербайджанская армия освободила 7 населенных пунктов и город Физули в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджанская армия успешно продолжает операцию по освобождению территорий Азербайджана, оккупированных Арменией. Сегодня наша армия освободила из оккупации город Физули и еще 7 сел Физулинского района - это Гоч Ахмеды, Чимен, Джуварлы, Пир-Ахмедлы, Мусабейли, Ишыглы и Дедели", - заявил Алиев в субботу в телеобращении к нации.

Алиев отметил, что армянская сторона в Физули создала сильные фортификационные сооружения. "Нам долгие годы говорили, что город Физули взять невозможно или на это уйдут многие месяцы. Однако, мы смогли в кратчайшие сроки освободить сам город и большую часть района от армянской оккупации", - добавил президент Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Армения заявила о вовлеченности в конфликт турецкой стороны и участии в боях в Карабахе боевиков из протурецких группировок. В Азербайджане эти заявления отвергли.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей.

Теги: #алиев #армения #азербайджан
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