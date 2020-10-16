Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников подчеркивает, что Украина не будет вести речь о включении так называемого "особого статуса" Донбасса в свою Конституцию, а предлагает для этого региона свой вариант "особого статуса" в виде экономического развития, льготных условия для ведения бизнеса и децентрализации.

"Специальный статус – это на самом деле рабочее название закона, который называется "об особенностях местного самоуправления". Но мы точно не будем вести речь о включении особого статуса в Конституцию Украины. Потому что это наихудший путь, это путь к федерализации и к потере суверенитета страны. Я сторонник теории украинского варианта "особого статуса" – это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса. И второе – это децентрализация. Этого будет достаточно, чтобы развивать украинский Донбасс", - сказал он в интервью телеканалу N1, который вещает в Хорватии, Сербии и Боснии.