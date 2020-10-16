Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников сообщил о подготовке его министерством законопроекта о переходном периоде после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской области, а также намерен реализовать идею предварительной подготовки работников будущих местных органов власти на этих территориях.

"Одна из амбициозных задач моего министерства – это подготовка законопроекта о переходном периоде, составляющей которого будет переходное правосудие. Например, у Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военные преступления, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности", - сказал он в интервью телеканалу "N1", который вещает в Хорватии, Сербии и Боснии.

Резников отметил, что во время недавней поездки в Хорватию и встречи в городе Вуковаре понял, что главной задачей во время переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

"И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре", - пояснил он.

Резников указал, что вернулся в Украину с идеей готовить уже заранее работников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации сразу придут на место и будут готовы работать.

"А это означает, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, которые пока находятся под оккупацией. Простая идея – у хорватов было мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и потом этот мэр приехал работать в уже деоккупированный Вуковар", - рассказал он.