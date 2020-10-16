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19:31 16.10.2020

В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

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В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии

В Италии зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVID-19 суточный прирост заражений - более 10 тыс., сообщил Минздрав.

Так, за последние 24 часа выявили 10 тыс. 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя четверга (8804). В стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов.

Таким образом, всего в Италии за время пандемии диагностировали свыше 391 тыс. инфицированных, более 36 тыс. заразившихся скончались.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно растет. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.

Италия была первой страной в Европе, пострадавшей от коронавируса. По числу летальных исходов инфицированных она стоит на втором месте среди европейских стран после Великобритании.

Теги: #италия #коронавирус
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