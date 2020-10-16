Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

Российские наемники с начала пятницы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 16 октября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Фейсбуке.

Так, украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.