Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры, документ презентуют в Раде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы, которая станет частью Концепции развития органов правопорядка, сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

"Наша цель - последовательно доводить до конца начатое. Стратегия - не декларативный документ, она живая, базируется на реальных нуждах общества и прокуроров", - подчеркнула Венедиктова.

По информации Офиса генпрокурора, стратегическими приоритетами органов прокуратуры являются обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры, координация деятельности по противодействию преступности и функционировании уголовной юстиции в целом, повышение уровня открытости и доверия общества к прокуратуре.

Как отметила генпрокурор, Стратегия основана на предложениях прокуроров и базируется на правах и свободах человека, независимости органов прокуратуры и профессиональном развитии.

Согласно сообщению Офиса генпрокурора, к разработке Стратегии были приобщены специалисты из международных организаций и представители общественности.

"Вскоре Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы презентуют также в парламенте. Для достижения поставленных в документе целей и выполнения задач документа сейчас разрабатывается операционный план. В дальнейшем она (Стратегия - ИФ) станет составляющей Концепции развития органов правопорядка ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.