Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провели селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

На совещании Шмыгаль сообщил, что деньги на обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты были перечислены в местные бюджеты.

«Поручаю главам ОГА взять под личный контроль этот процесс, поскольку в ЦИК есть оговорка о возможных недобросовестных действий представителей власти на местах. До понедельника прошу все сделать, чтобы участки были обеспечены всем необходимым и выборы состоялись в безопасных условиях», - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Кроме того, Шмыгаль дал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову в кратчайшие сроки решить вопрос со справками для обеспечения голосования заболевших COVID-19, находящихся на лечении дома, а также поручил ответственным лицам проинформировать глав ОГА о порядке проведения голосования в инфекционных больницах.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.