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11:44 16.10.2020

Все аэропорты Украины скоро будут принимать приложение "Дия"

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Все аэропорты Украины скоро будут принимать приложение "Дия"

Скоро все аэропорты Украины будут принимать паспорта в мобильном приложении "Дия", сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"Мы завершаем работу с аэропортами. Большинство аэропортов активно принимают "Дию". Это и "Борисполь", и "Жуляны" и Харьковский аэропорт, Львовский аэропорт. Завершаем работу с аэропортами Днепра и Ивано-Франковска. У нас пока там "Дия" не принимается, но мы продолжаем эту работу. Ждите отдельных сообщений, и скоро все аэропорты будут точно работать с мобильным приложением", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.

Теги: #минцифры #аэропорты #дия
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